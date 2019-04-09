Vodafone успешно завершил тестирование собственной сети NB-IoT в Одессе. Об этом сообщает пресс-служба оператора связи.

«Тестирование было проведено на фрагментах сети Vodafone в Одессе с использованием партнерского оборудования. Это специальные модули для Smart metering с автоматизированной передачей показаний, обладающие ультранизким энергопотреблением, как в режиме ожидания, так и в режиме обмена данными», — сказано в пресс-релизе.

Отмечается, что успешное внедрение интернета вещей в Украине даст возможность многим клиентам Vodafone использовать современную технологию передачи данных с низким энергопотреблением и высоким уровнем защиты.

Напомним, в феврале оператор связи отчитался об успешном завершении тестов NB-IoT в Киеве и Харькове.

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