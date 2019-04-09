ВИА МЕДИА перезаключила контракт с FOX Networks Group на дистрибуцию телеканалов в Украине

Уже более 10 лет ВИА МЕДИА является агентом FOX Networks Group, которая представляет портфолио телеканалов FOX, FOX LIFE, National Geographic, National Geographic Wild в Украине. Стороны подписали соглашение о партнерстве на следующие 3 года, – говорится в официальном пресс-релизе.

«Мы рады нашему сотрудничеству и гордимся, что компания FOX Networks Group доверяет нам и предоставляет контент высочайшего качества украинским телезрителям. Портфолио компании покрывает практически все интересы телесмотрения: от документальных фильмов с голливудскими актерами и сериалов, которые смотрят миллионы людей по всему миру, до телепрограмм о дикой природе в самых отдаленных уголках нашей планеты. И все это можно смотреть в HD качестве. Также, благодаря FOX Networks Group, украинский телезритель имеет возможность смотреть такие сериалы как «Игра Престолов» буквально на следующий день после премьеры. Считаем это одним из шагов в борьбе с пиратством, поскольку теперь намного легче смотреть любимые сериалы легально у провайдеров платного телевидения, а не искать их у пиратов», – отметил Евгений Пилипченко, руководитель группы дистрибуции ВИА МЕДИА.

«Уже много лет уникальный подход FOX Networks Group к работе с контентом привлекает миллионы телезрителей в Украине. Наша цель – инвестирование в создание качественного продукта и повышение его доступности потребителю. Многолетнее сотрудничество с ВИА МЕДИА помогает нам представлять украинской аудитории лучшие каналы на рынке платного телевидения», – сообщил генеральный менеджер FOX Networks Group в Северо-Восточной Европе Родион Принцевский.

Напомним, с 2016 года ВИА МЕДИА осуществляет дистрибуцию украинского телеканала FILMUADrama.

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