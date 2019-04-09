Укртелеком запустил масштабный проект по расширению покрытия оптического интернета по технологии GPON. К его реализации приобщилась словенская телеком-компания «Искрател», сообщается на сайте украинского оператора.

Согласно данным, Укртелеком намерен инвестировать порядка четверти миллиарда гривен в постройку более 3,5 тысячи километров опто-волоконных линий. Около 130 миллионов из этой суммы были предоставлены Словенским банком развития.

Таким образом, Укртелеком намерен подключить к оптическому интернету почти 300 населенных пунктов на территории Украины. Строительство запланировано на середину мая, первое подключение, по предварительным подсчетам, будет произведено уже в июле текущего года.

Напомним, в прошлом месяце Укртелеком подключил к оптическому интернету 195 учебных заведений по всей стране.

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