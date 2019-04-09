Telesat подписал контракт с космическим стартапом Relativity. В рамках сотрудничества планируется вывести на орбиту спутники Telesat LEO на ракете-носителе Terran 1 Relativity, передает Телеспутник.

Сообщается, что условия контракта, как и количество запланированных спутников, стороны пока не раскрывают. По предварительным данным, первый запуск состоится не ранее 2021 года.

Как отметил исполнительный директор Relativity Тим Эллис, это первый случай, когда крупный оператор заключает сделку со стартапом.

В свою очередь техдиректор Telesat Canada Дейв Вендлинг объяснил, что привлечение малоизвестных компаний помогает сэкономить деньги и время, так как такие стартапы, как правило, более гибкие по ценам и срокам.

Напомним, в феврале Telesat подписал соглашения о сотрудничестве в сфере спутникового интернета с Loon и Blue Origin.

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