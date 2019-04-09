В США Apple Music обогнал Spotify по количеству платных подписчиков. В то же время общее число пользователей у «яблочного» сервиса ниже, передает Ixbt.com.

Согласно данным, в феврале Apple Music имел 28 миллионов американских платных подписчиков, а Spotify — 26 миллионов. В месяц сервису Apple удается привлекать до 3% новых премиум-пользователей, в то время как его конкуренту — до 2%.

Однако общее количество подписчиков выше у Spotify. К концу первого квартала текущего года музыкальный сервис имел около 220 миллионов пользователей.

Напомним, в прошлом месяце появились слухи о предстоящем выходе Spotify на российский рынок. На тот момент приложение уже было частично переведено на русский язык.

Также стало известно, что аудио-сервис появится в новых моделях смартфонов Samsung в качестве базового, установленного на устройствах, приложения.

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