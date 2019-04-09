По словам членов альянса, это ускорит процесс внедрения технологии компрессии видео, полезной для 4K.

Гигант мира электроники – компания Samsung – решила поддержать тех, кто отдаёт предпочтение открытости в постоянной борьбе между открытыми и патентованными технологиями.

В южнокорейской компании заявили о присоединении к Альянсу открытых медиа на самом высоком уровне, и это очень значимое событие для консорциума, занимающегося разработкой технологии компрессии видео, получившей название AV1.

Технология, которой уже пользуются Google, Microsoft, Netflix, Amazon, Cisco Systems и Mozilla, была впервые представлена консорциумом AOMedia в 2015 году. Позиции технологии усилились благодаря добавлению к этому списку Facebook и Apple, а также в силу сложных и размытых требований, связанных с получением патента на использование кодека HEVC, являющегося главным конкурентом AV1.

На протяжении нескольких лет компрессия видео зависела от предшественника HEVC – кодека H.264 или же AVC. Однако лучшая компрессия повышает гибкость 4K видео – особенно, для потоковых видеоплатформ, позволяя передавать в сетях ограниченной пропускной способности максимальное количество пикселей.

AV1 – это кодек с открытым программным кодом, и это значит, что ознакомиться с его программными инструкциями и изменить их может каждый желающий, а кроме того использование кодека не требует уплаты лицензионных отчислений. Это звучит слишком хорошо, чтобы быть правдой в мире технологий, где лицензионные соглашения (а иногда – и судебные иски к нарушителям) приносят миллионы долларов. Однако сторонники кодека AV1 делают ставку на зарабатывание денег в других местах. Яркими примерами являются потоковые видеослужбы – такие как Amazon Prime, Netflix и YouTube.

Вы можете особо не задумываться над тем, каким образом ваш телефон сохраняет видео или каким образом видеоплатформы отсылают его на ваш телевизор. Однако шаг компании Samsung является мощным показателем разницы в разработке технологий. Патентованные технологии часто развиваются быстрее, однако проекты с открытым кодом являются более привлекательными для участников и пользователей.

В этом смысле кодек HEVC также является открытым: он разрабатывается консорциумом компаний, и каждый может лицензировать патенты, связанные с данным стандартом. Однако данное лицензирование является сложным, лицензии на различные патенты выдают три различные группы, ряд владельцев патентов не являются членами каких-либо групп, а требования выписаны не очень чётко. Таким образом, данная ситуация сыграла на руку перспективам AV1.

«Мы стремимся внедрять инновационные решения через открытость, – заявил исполнительный вице-президент Samsung Research, в своём обращении к участникам конференции Национальной ассоциации телерадиовещателей. – Мы рады возможности присоединиться к AOMedia, ибо это открывает новые возможности для внедрения кросс-платформенного открытого кодека AV1».

Первая версия кодека AV1 уже готова, однако члены Альянса делают лишь первые шаги для её повсеместного распространения. Поддержка кодека в браузерах пока ограничена, также пока нет возможности снимать на ваш телефон видео с использованием кодека AV1. При этом разработчики микросхем – такие, как Arm, Intel и Nvidia – также являются членами AOMedia, и обещают обеспечить аппаратную поддержку данной технологии в телефонах уже к 2020 году.

Компания Samsung может внести важную лепту в этот процесс, если предложит возможность использования кодека AV1 для записи видео на телефонах линейки Galaxy – популярной серии Android-совместимых устройств. По словам вице-президента AOMedia и лидера AOMedia Мэтта Фроста, поддержка компании ускорит принятие технологии.

«Samsung присоединяется к AOMedia в критический момент, так как внедрение и использование AV1 набирает обороты по всей экосистеме видео», – заявляет Фрост.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.