МТС хочет купить российский онлайн-кинотеатр ivi. На данный момент оператор связи ведет переговоры, сообщает РБК.

Согласно данным, МТС планирует выкупить 100% долю акций видеосервиса примерно за 20 миллиардов рублей. Таким образом оператор связи надеется стимулировать рост своего бизнеса, расширив спектр услуг компании.

Что касается самого ivi, аналитики объясняют готовность к возможной продаже его невысокой прибыльностью. Эксперты отмечают, что платежеспособность подписчиков видеосервиса только недавно стабилизировалась, и в дальнейшем рост может себя исчерпать. Не исключено, что онлайн-кинотеатр не выстоит в конкуренции с более прибыльными конкурентами.

Напомним, в феврале стало известно, что ivi за год увеличил доходы на 62%. Таким образом в 2018 году размер прибыли сервиса составил 3,9 миллиарда рублей. За минувший год выручка онлайн-кинотеатра росла быстрее, чем годом ранее, и быстрее, чем доходы других видеоплатформ в России.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.