Исследователи из немецкой организации DLR, занимающейся исследованиями в сфере аэрокосмических технологий, впервые тестируют прототип нового стандарта цифровой авиационной радиосвязи, получивший название Система цифровой авиационной связи в L-диапазоне.

Испытания цифровой системы связи на исследовательском самолёте Falcon от DLR были начаты в конце марта.

В настоящее время авиадиспетчеры и пилоты общаются между собой, используя аналоговую радиосвязь, однако благодаря новой Системе цифровой авиационной связи в L-диапазоне (LDACS) у них появится возможность высококачественной голосовой связи и быстрого обмена данными.

Таким образом, в будущем будет возможно обмениваться 4D траекториями, помогающими отслеживать скорость и время в полёте самолёта, дабы лучшим образом контролировать процесс взлёта и приземления.

Тесты также включают в себя использование альтернативной навигационной системы для авиации, которая позволит определять положение самолёта, используя сигналы LDACS, принимаемые наземными станциями. Тестовые полёты будут проводиться над четырьмя наземными станциями в Верхней Баварии.

Майкл Шнелл из Института связи и навигации DLR в Оберпфаффенхофене, Германия, где при участии партнёров новая технология разрабатывается с 2007 года, сказал: «В принципе, LDACS для авиации работает аналогично мобильной радиосвязи на земле. Наземная станция выполняет функцию, аналогичную функциям базовой станции мобильной связи, а система радиосвязи в самолёте соответствует смартфону».

Директор Института связи и навигации DLR Кристоф Гюнтер заявил: «Одной из главных проблем стало то, что для работы этой цифровой службы не могли быть выделены никакие новые частоты. Таким образом, нам пришлось выработать процедуру, позволяющую обеспечить работу данной службы параллельно с другими службами, использующими ту же полосу частот».

До момента начала использования технологии на практике будет разработана технология MICONA (переход к интегрированной авионике COM/NAV).

Тестовые полёты проходят по маршрутам, пролегающим над недавно установленными наземными LDACS-станциями в Оберпфаффенхофене, Швабмюнхене, Пайтинге и Кенигсдорфе в Германии. Исследователи изучают реальную скорость передачи данных, плавность переходов между наземными станциями, а также дальность и точность навигационной функции.

«До сих пор мы тестировали всё это в пределах лаборатории, используя модели, и вот настал тот великий момент, когда технология полностью готова к испытанию в воздухе», – заявил Шнелл.

Ожидается, что до момента практического внедрения системы на диспетчерских станциях и в аэропортах по всему миру пройдёт несколько лет. С 2016 года в Международной организации гражданской авиации (ИКАО) существует рабочая группа по стандартизации, возглавляемая DLR.

«Как только стандарт будет окончательно доработан, мы начнём всячески способствовать его принятию производителями и авиакомпаниями, – добавил Шнелл. – Это должно произойти к 2022 году».

Напомним, ранее стало извастно о создании в стенах Германского центра авиации и космонавтики (DLR) ловушки для поимки разгонных блоков ракет-носителей.

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