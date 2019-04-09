Южная Корея запустила сети 5G в коммерческую эксплуатацию. Об этом сообщает пресс-служба Ericsson.

Согласно данным, корейские операторы SK Telecom и KT запустили связь пятого поколения на оборудовании Ericsson. Для пользования новыми услугами абонентам необходимо иметь смартфон с поддержкой 5G.

Также сообщается, что доступ к связи пятого поколения получили пользователи Verizon в двух американских городах — Чикаго и Миннеаполисе. Развертывание сетей также происходило с помощью техники Ericsson.

Напомним, в прошлом месяце стало известно, что Ericsson в рамках сотрудничества с оператором TDC развернут коммерческую сеть 5G в Дании.

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