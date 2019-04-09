Российское предприятие «Информационные спутниковые системы им. Решетнева» разработает четыре новых спутника связи в ближайшие два года. Специалисты планируют создание аппаратов, по своим характеристикам соответствующих аналогам мирового уровня, передает РИА Новости.

Как сообщил заместитель генконструктора по развитию и инновациям ИСС Решетнева Юрий Вилков, новые мощные спутники будут созданы по заказу госпредприятия «Космическая связь».

«По своей насыщенности, производительности, по энергомассовым характеристикам это соответствует хорошему мировому уровню геостационарных космических аппаратов прямой ретрансляции», — прокомментировал Вилков.

Отмечается, что первые два аппарата будут собраны уже к началу 2020 года, а остальные — годом позже.

Напомним, недавно компания Thales Alenia Space завершила создание спутника «Ямал-601» по заказу «Газпром космические системы». В конце мая аппарат будет запущен на орбиту с космодрома Байконур.

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