Samsung начал масштабное производство 5G-модемов для мобильных устройств с поддержкой связи нового поколения. Компания разработала несколько разновидностей чипсетов, пишет KO.

«Компания начала массовый выпуск сразу трёх разновидностей чипов 5G. Exynos Modem 5100 будет использоваться во флагманских смартфонах и позволит им работать практически с любым стандартом мобильных сетей. Exynos RF 5500 обеспечит производителям смартфонов больше гибкости, благодаря поддержке в одном чипе как технологии 5G, так и старых сетей. Exynos SM 5500, это чип-модулятор питания, служащий для увеличения срока автономной работы смартфонов 5G, которые будут обрабатывать растущие объёмы информации», — сообщает ресурс.

Предположительно, новые чипы 5G будут использованы в линейке смартфонов Galaxy, а также в моделях устройств конкурентных компаний, которым южнокорейский производитель намерен продавать модемы.

Согласно данным, компания делает большие ставки на новую разработку. Посредством продаж 5G-модемов Samsung рассчитывает улучшить свои финансовые показатели, достигшие в первом квартале текущего года рекордно низких цифр.

Напомним, на днях Samsung объявил о снижении дохода на 14%. За три месяца 2019 года операционная прибыль компании упала на 60% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года.

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