Российские операторы связи совместно с ФСБ выступили против встроенных сим-карт, используемых в новых смартфонах компаний Apple и Samsung. По их мнению, технология eSim может стать существенным препятствием на пути к внедрению отечественной криптографии в стране, передает РБК.

«Три собеседника РБК из разных операторов связи утверждают, что компании больше всего беспокоит вероятное обострение конкуренции и последующее за ним сокращение выручки, в то время как им необходимо инвестировать в развитие новых технологий (5G и «интернет вещей»), а также создавать инфраструктуру под «закон Яровой» и другие государственные инициативы», — сообщает ресурс.

Однако, как утверждает гендиректор «ТМТ Консалтинга» Константин Анкилов, в будущем технология eSim в России будет весьма распространена, в связи с чем операторам связи необходимо искать решения для сотрудничества с производителями техники.

В то же время, по словам гендиректора Института точной механики и вычислительной техники имени С.А. Лебедева Александра Князева, использование отечественной криптографии в eSim реализовать не так проблемно. Для разработки такой технологии специалистам института понадобится чуть больше года.

Напомним, недавно стало известно, что Институт точной механики и вычислительной техники имени С.А. Лебедева уже имеет готовые сим-карты с отечественной криптографией. В скором времени операторы связи смогут приступить к тестированию карт «защищенной связи».

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