Netflix отказался от AirPlay. Видеосервис считает отключение функции «небольшим техническим ограничением», передает Лига.Tech.

Сообщается, что Netflix прекратил использование функции беспроводной передачи данных между устройствами Apple еще на прошлой неделе. Компания расценивает ситуацию как небольшое техническое неудобство, однако многие пользователи платформы с данным заявлением не согласны.

Как заверяет представители стримингового сервиса, причина удаления функции кроется в том, что AirPlay не имеет цифровых идентификаторов, поэтому компания не может отличать технику Apple от устройств других производителей. В связи с этим Netflix не может быть уверен в соблюдении высокого стандарта качества.

Напомним, в прошлом месяце Netflix отказался размещать свои материалы на стриминговом сервисе Apple, подтвердив, что не намерен сотрудничать с «яблочной компанией» в области распространения видеоконтента.

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