Киберполиция Украины начала операцию «Пираты». В течение месяца правоохранители усилят методы противодействия нарушению авторских прав, сообщается на сайте департамента.

Согласно данным, усилия Киберполиции будут направлены не только на обнаружение правонарушений и блокировку незаконных ресурсов, но и на призыв граждан к использованию легальных источников контента.

Для противодействия нелегальному распространению информации правоохранители налаживают партнерство с представителями медиа-индустрии и общественностью. В частности, меморандумы о сотрудничестве уже подписали «Старлайт Медиа», «Медиа Группа Украина», «Студия 1+1», «Discovery Networks», Ассоциация музыкальной индустрии Украины и «Украинская антипиратская ассоциация».

Отмечается, что уже в текущем году правоохранительным органам удалось пресечь деятельность 100 пиратских онлайн-кинотеатров.

Напомним, в феврале 2019 года в Хмельницком Киберполиция прикрыла нелегальный онлайн-магазин пиратских приставок для незаконной ретрансляции каналов.

Ранее, совместно с Генпрокуратурой и Нацполицией киберполицейские «поймали» администратора более полусотни сайтов с нелегальным контентом, а также приняли участие в ликвидации Darknet-ресурса «xDedic».

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