Гендиректор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин встретился с Президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым и Премьер-Министром Аскаром Маминым для обсуждения перспектив сотрудничества в сфере космического развития. В ходе встречи, в частности, были согласованы дальнейшие совместные действия по реализации проекта «Байтерек», сообщается на сайте госкорпорации.

Согласно данным, комплекс выйдет на летные испытания уже в 2022 году.

«Стороны рассмотрели широкий круг вопросов, посвященных сотрудничеству на комплексе «Байконур» и в целом в космической сфере, в частности, проанализировали ход работ и согласовали порядок дальнейших совместных практических действий по реализации проекта создания КРК «Байтерек» с выходом на его летные испытания в 2022 году», — говорится в сообщении «Роскосмоса».

Напомним, целью совместного проекта России и Казахстана «Байтерек» является построение на космодроме Байконур нового ракетного комплекса, с которого будут происходить старты произведённых в России ракет. Проект будет реализовываться на основе российской ракеты-носителя «Союз-5» и ракетного комплекса «Зенит-М».

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