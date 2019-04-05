Стало известно, кому Нацсовет по вопросам телевидения и радиовещания отвел частоты в формате информационного и джазового/классического радио. Владельцами ресурса стали «Прямой ФМ» Владимира Макеенко и Radio JAZZ («ТАВР медиа»), передает Телекритика.

Стоит отметить, что на частоту информационного радио метил только «Прямой ФМ», в то время как Radio JAZZ в своем формате имел еще двух конкурентов — ООО «Радио «Классика и джаз»» и ТРК «Стильное радио».

Исходя из условий конкурса, на частоте информационного радио «Прямому ФМ» необходимо организовать вещание с 80% долей украинского языка, а половину контента в эфире должны составлять специализированные передачи определенного жанра, указанного в формате.

В то же время для Radio JAZZ объем национального языка в эфире составляет все 100%, а 50% музыкальных произведений должны относиться к определенному жанру, заявленному в формате. В данном случае — это джазовые композиции.

Напомним, еще две из четырех представленных на конкурсе радиочастот получили станции Общественного — «Промінь» и «Культура». Они заняли ниши информационно-образовательно-развлекательного и культурологического радио соответственно.

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