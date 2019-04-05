Universal Pictures Home Entertainment совместно с Samsung Electronics займется производством видеоконтента в стандарте HDR10+. Об этом пишет Телеспутник.

Сообщается, что южнокорейский техногигант и голливудская киностудия в рамках сотрудничества создадут новые фильмы и передачи для формирования платного каталога видео с поддержкой HDR10+.

«Стандарт HDR10+ (High Dynamic Range 10+) использует открытый исходный код. Он автоматически оптимизирует яркость, цвета и контрастность для каждой сцены видеоизображения, в то время как в стандарте HDR10 контент обрабатывается как единый блок со статичными данными. Благодаря отображению динамического тона в HDR10+ каждая сцена усиливается индивидуально», — объясняет ресурс.

Напомним, в 2017 году Samsung Electronics и Amazon Prime Video сообщили, что контент библиотеки Prime Video HDR доступен в стандарте HDR10+.

Позже, в 2018 году, создатели стандарта заявили, что работают над универсальной платформой для всех медиаустройств, включая телевизоры, проигрыватели и рекордеры Blu-ray.

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