Amazon намерен отправить в космос более 3000 спутников для обеспечения интернет-доступом жителей отдаленных регионов планеты. Компания уже подала заявку на размещение группы аппаратов на орбите в Международный союз электросвязи, пишет GeekWire.

Инициатива получила название Project Kuiper. В планах Amazon вывести на низкую околоземную орбиту 3236 спутников, 784 из которых будут размещены на высоте 367 миль (590 километров), 1296 — на высоте 379 миль (610 километров), и 1156 — на 391-мильной (630-километровой) орбите.

«Project Kuiper — это новая инициатива по запуску группировки спутников на низкой околоземной орбите, которые обеспечат высокоскоростное широкополосное соединение с малой задержкой для необслуживаемых и недостаточно обслуживаемых регионов по всему миру», — сообщил ресурсу представитель Amazon.

По словам авторов инициативы, Project Kuiper обеспечит покрытие в диапазоне широт от 56 градусов северной широты до 56 градусов южной широты. В этой полосе проживает около 95% населения планеты.

Напомним, вчера компания Arianespace отправила в космос ракету-носитель «Союз» с четырьмя британскими спутниками O3b. После выхода на орбиту аппараты станут частью реализуемой программы по предоставлению бюджетного доступа в интернет.

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