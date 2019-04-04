Оператор Vega заключил сотрудничество с колл-центром ARCE. Контактная компания займется обслуживанием пользователей и привлечением новых клиентов для Vega, сообщает пресс-служба оператора.

«Новый партнер предложил лучшие условия и готов активно развивать все ключевые аспекты обслуживания клиентов Vega: проводить профессиональные консультации, качественно обрабатывать все виды обращений и оперативно находить решения для клиентов, а также существенно усилить направление продаж, фокусируясь на продвижении комплексных услуг существующим и новым клиентам», — говорится в пресс-релизе.

Отмечается, что на данный момент все подготовительные работы касательно перехода контакт-центра к Vega завершены, операторы прошли необходимое обучение и обладают экспертизой и полным арсеналом инструментов для обслуживания клиентов компании.

Напомним, в начале года «Медиа Группа Украина» передала в юридическое владение телекоммуникационной группы Vega видеосервис OLL.TV.

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