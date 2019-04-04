Медиа-Телеком – совместное предприятие Ростелекома и Национальной Медиа Группы – выводит на рынок России и стран СНГ новый телеканал UFC ТВ, посвящённый боевым искусствам. На момент запуска он станет единственным в мире тематическим каналом для трансляций боев UFC.

Начало вещания UFC ТВ запланировано на 20 апреля и начнётся с трансляции турнира UFC Fight Night в Санкт-Петербурге.

На первом этапе телеканал будет доступен абонентам в сети платного телевидения «Ростелеком», а также на мультимедийной платформе оператора – Wink.

«Запуск телеканала UFC ТВ – это новая веха в истории промоушена в России и СНГ. Теперь все фанаты ММА смогут смотреть турниры в высоком качестве на своих телевизорах. В последние месяцы в России был запущен русскоязычный YouTube-канал UFC, а также был адаптирован глобальный сайт промоушена, благодаря чему в России появилось больше качественной информации о UFC. Все это способствует эффективному развитию экосистемы UFC. Мы уверены, что новый телеканал сделает контент UFC доступным для еще более широкой аудитории, создав важную платформу для роста нашей фанатской базы, и закрепит имидж UFC как лидирующего спортивного бренда в России», – говорит вице-президент UFC по России Андрей Громковский.

Александр Косарим, генеральный директор Медиа-Телеком, также заявил, что UFC ТВ станет тем каналом, где зрители смогут найти качественный и интересный контент – самые яркие бои, лучшие аналитические программы и обзоры.

«Всё это теперь зрители смогут смотреть на одном канале в высоком цифровом качестве и с хорошим переводом», – резюмировал Косарим.

Напомним, в феврале прошлого года начал работу тематический канал M-1 GLOBAL, посвященный одноименной лиге смешанных боевых единоборств.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.