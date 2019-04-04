Компания Thales Alenia Space (TAS) завершила создание спутника «Ямал-601» по заказу «Газпром космические системы», предает РИА Новости.

На данный момент аппарат готовится к отправке на космодром Байконур, с которого в конце весны (31 мая) будет запущен в космос с помощью ракеты-носителя «Протон-М».

После того, как «Ямал-601» займет место на орбите, он заменит уже действующий спутник «Ямал-202» и будет предоставлять услуги связи. Его покрытие охватит территорию Европейского Союза и европейской части России, а также регионы Ближнего Востока, Северной Африки и Юго-Восточной Азии.

Напомним, сегодня стало известно, что Россия создала семь ракет для запуска спутников OneWeb. Еще три будут изготовлены до конца года.

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