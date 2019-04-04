Нацсовет по вопросам телевидения и радиовещания подбил итоги конкурса на радиочастоты в Киеве. Из четырех свободных ресурсов два получили радио «Промінь» и «Культура» Национальной общественной телерадиокомпании Украины, сказано на сайте Суспільне.Detector Media.

Конкурс от Нацсовета предполагал раздачу частот для запуска информационного, образовательно-развлекательного, культурологического и джазового/классического радио.

Таким образом, «Промінь» получил информационную частоту, а «Культура», соответственно, культурологическую. Стоит отметить, две радиостанции НОТУ были единственными претендентами на вышеупомянутые форматы.

Вместе с тем, исходя из конкурсных условий, «Промінь» и «Культура» должны будут осуществлять вещание со 100% долей украинского языка, а также посвящать половину всего эфира тематическим передачам, в зависимости от своего формата.

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