Сегодня компания Arianespace отправила в космос ракету-носитель «Союз» с четырьмя британскими спутниками O3b. Запуск состоялся в 20:03 с космодрома Куру.

После выхода на орбиту спутники O3b, принадлежащие люксембургской компании SES, станут частью реализуемой программы по предоставлению бюджетного доступа в интернет.

В период с 2013 по 2018 года с космодрома Куру на российских ракетах «Союз» уже были отправлены 16 аппаратов связи O3b.

Напомним, изначально запуск был запланирован на 29 марта, однако в связи с переносом отправления в космос ракеты Vega с итальянским космическим аппаратом PRISMA окончательную дату сдвинули на 4 апреля.

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