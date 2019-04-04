Гендиректор компании Киевстар Александр Комаров считает, что внедрение 5G в Украине будет носить узкоспециализированный характер и представлять интересы, прежде всего бизнес-клиентов. По его мнению, платежеспособность в стране не достигла необходимого уровня для пользования услугами сети пятого поколения, передают Українські новини.

Опираясь на слова Комарова, 5G будет весьма востребованным на рынке IoT, облачной инфраструктуры и виртуальной реальности. При этом операторам связи предоставится возможность расширить использование частотных ресурсов и подключить больше абонентов.

Однако Украина пока не располагает достаточным платежеспособным спросом для использования технологий сети пятого поколения. На сегодня мобильная связь в стране — одна из самых дешевых по миру, в среднем 58 грн/мес.

Кроме того, как отметил гендиректор Киевстара, многие из услуг 5G могут быть уже сейчас доступны в сети четвертого поколения. Так, например, многих абонентов, вполне устраивает скорость передачи данных в стандарте LTE.

Напомним, исследования компании PwC показали, что большая часть украинцев недовольна качеством 4G. Население готово платить за услуги сети пятого поколения на 16% больше, если скорость передачи новой технологии сможет удовлетворить его запросы.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.