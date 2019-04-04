Правительство Украины выделило 1 миллиард гривен на интернетизацию школ. Из общей суммы инвестиций 700 тысяч будет направлено на подключение к интернету, а остальные 300 тысяч — на покупку компьютеров, пишет Урядовий портал.

«Сегодня, в XXI веке, у нас есть школы, которые вообще не имеют доступа к интернету. Например, в Закарпатье 12,1% таких школ, а в Житомирской области — 19,3%. У нас в половине украинских школ скорость интернет-подключения составляет менее 10 Мбит/с. Это значит, что там невозможно использовать интернет для работы с любым образовательным контентом», — сообщила министр образования Лилия Гриневич.

Исходя их вышеперечисленных факторов, власти намерены провести интернет в учебные заведения, в которых подключения нет, а также обеспечить другим школам скорость подключения от 30 до 100 Мбит/с.

Кроме того, по данным правительства, в Украине более 400 школ вообще не имеют компьютерного оборудования. Поэтому часть инвестиций будет направлена на их покупку, чтоб обеспечить школам хотя бы по одному компьютеру на 10 учеников.

Напомним, на прошлой неделе Кабмин выделили ресурсы для запуска интернета в украинских самолетах.

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