Россия создала семь ракет для запуска спутников OneWeb. Еще три будут изготовлены до конца года, передает РИА Новости.

Как сообщил гендиректор ракетно-космического центра «Прогресс» Дмитрий Баранов, процесс выполнения условий сделки идет успешно, никаких отклонений от проектного графика не предвидится.

«Они (ракеты) либо уже изготовлены, либо договоры практически со всеми смежниками заключены. На все 20 ракет мы уже практически заказали смежникам, не всем аванс в полном объеме сейчас выплатим, потому что нам платежи от заказчика еще не все пришли. Но мы считаем, что мы здесь в комфортной ситуации находимся в части сроков по изготовлению ракет, то есть мы не ждем неприятностей никаких», — рассказал Баранов.

Напомним, OneWeb планирует отправить в космос 900 спутников с целью собрать мощнейшую группировку для обеспечения широкополосного доступа к интернету во всем мире.

Россия подписала контракт на участие в проекте в 2015 году. В феврале текущего года шесть спутников OneWeb были выведены на орбиту с помощью российской ракеты-носителя «Союз».

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