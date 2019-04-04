Польше необходимо получить одобрение России для внедрения 5G. Все дело в частотном ресурсе, сообщает Радио Польша.

Согласно данным, операторам, которые намерены запустить 5G в стране, необходима, среди прочих, частота 700 МГц. Для ее использования Польше необходимо заключить договоренность с РФ.

Дело в том, что именно Россия первой «забронировала» введение частоты 700 МГц в Международном телекоммуникационном союзе. И если Польша договорится, то может ощущать помехи со стороны российской сети.

Напомним, что в то время, как в Польше только объявили первый тендер на 5G, в Южной Корее в ближайшие дни ожидают запуск коммерческой сети пятого поколения.

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