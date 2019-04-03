Нацсовет по вопросам телевидения и радиовещания прекратил трансляцию семи российских каналов в Черниговской области. Нарушения выявили в одном из ресторанов города Новгород-Северский, сообщается на сайте регулятора.

«24 марта черниговский представитель регулятора получил жалобу от жителя области о том, что в ресторане «Квадрат» в городе Новгород-Северский ретранслируются ограниченные к показу в соответствии с решением Национального совета российские телеканалы. Среди них — RT (ранее Russia Today), «Первый канал. Всемирная сеть», «РТР-Планета», «ТНТ», «Россия-24», «НТВ-МИР», «СОЮЗ»», — пишет Нацсовет.

Отмечается, что при поддержке Управления СБУ с владельцем общественного заведения была проведена профилактическая беседа, а показ запрещенных телеканалов прекращен.

Напомним, в начале марта Нацсовет провел повторную проверку канала RTVI. В результате мониторинга регулятор принял решение приостановить работу иностранного телеканала на территории Украины еще на год.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.