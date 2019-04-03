За прошедший год молдавский рынок IPTV увеличился на 14,1%, в сравнении с 2017 годом. По большей части именно это послужило причиной роста спроса на интернет-ТВ в республике, пишет Блокнот.

В течение 2018 года рынок интернет-телевидения вырос на 1,6%, в связи с чем количество абонентов достигло почти 330 тысяч. В частности, немалую роль в этом сыграло IPTV, поднявшееся за год на 14,1%.

«Самым активным поставщиком услуг остаётся компания Moldtelecom, которая удерживает 34,6% рынка, за ней следует Sun Communications — 19,6%, SRL TV BOX — 12,8%. Все остальные поставщики (77 в общей сложности) удерживают ещё 33 процента вместе взятые», — сообщает ресурс.

В то же время кабельные сети теряют популярность, количество их пользователей теперь ненамного превышает абонентов IPTV — 170 тысяч против 159,2 тысяч.

Напомним, на днях в Молдове Национальная служба по управлению радиочастотами начала проверки мобильных сетей. Регулятор исследует качество интернета в сетях 2G, 3G и 4G на всех частотах.

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