Видеосервис Oll.tv с 1 апреля увеличил плату за подписку. Ряд тарифных планов подорожал на 10-30 гривен, сообщается на официальном сайте Oll.tv.

«С 1 апреля 2019 года будут внесены изменения в следующих тарифах сервиса: «Футбол»: 69 грн/мес → 89 грн/мес; «Оптимум»: 89 грн /мес → 99 грн/мес; «Світогляд»: 49 грн/мес → 59 грн/мес; «Дитячий»: 49 грн/мес → 59 грн/мес; «Активний»: 29 грн/мес → 59 грн/мес; «Радість»: 39 грн/мес → 59 грн/мес; «Кіно»: 49 грн/мес → 59 грн/мес», — говорится в сообщении.

Сам сервис подорожание аргументирует увеличением затрат на поддержку и обновление технического оборудования, а также с невозможностью сохранять старые цены без уменьшения количества каналов и контента.

Напомним, в марте украинские провайдеры были вынуждены поднять цены на ТВ-услуги. Рост тарифов затронул абсолютно всех провайдеров и составил, в среднем, 15-25%.

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