В Украине запустят кинотеатр для людей с ограниченными возможностями. Особый сервис появится в сети «Планета кино», передает МедиаНяня.

Согласно данным, кинотеатр «Планета кино» откроется уже в скором времени в одном из торговых центров Киева. Он обещает удивить зрителей различными новинками, такими как, например, лазерный IMAX.

Однако самое главное нововведение заключается в том, что здание будет обеспечено специальной ресурсной комнатой для людей с разными видами инвалидности.

«Сегодня хочу рассказать, что мы делаем этот кинотеатр адаптированным для людей с разными инвалидностями. Мы делаем ресурсную комнату (она будет в центре кинотеатра, рядом с кассами)», — сообщил совладелец «Планеты кино» Дмитрий Деркач.

Напомним, в феврале стало известно, что в Норвегии был открыт первый кинотеатр с поддержкой 5G.

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