Казахстан планирует ввести штрафные санкции за незаконное использование зарубежного спутникового ТВ. Об этом пишет интернет-газета Zona.kz.

Согласно данным, на сегодняшний день адаптация незарегистрированных зарубежных спутниковых операторов (НЗСО) на территории Казахстана (особенно в приграничных регионах) имеет критически высокий уровень. В 2018 году средний показатель по республике составлял 15%, в то время, как сейчас в отдельных областях проникновение НЗСО превышает 70%.

Такая тенденция, по мнению властей, идет вразрез с интересами национального спутникового вещания OTAU TV, проникновение которого в Казахстане не превышает 40%. НЗСО не транслируют казахстанские каналы, поэтому определенный процент жителей республики выпадает из информационного пространства своей страны.

Кроме того, по словам правительства, НЗСО не придерживается требований местного законодательства, нарушая положения касательно информационной защиты детей.

В связи с этим, власти планируют вынести законопроект об установлении санкций на публичное обсуждение до 12 апреля.

Напомним, в прошлом году министр информации и связи Казахстана Даурен Абаев заявил, что Казахстан полностью перейдет на цифровое вещание уже к 2021 году. После этого жителям областных центров будет доступно 30 телеканалов, а в сёлах и районных центрах зритель сможет принять до 15 телеканалов.

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