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Falcon Heavy
Первый коммерческий запуск ракеты Falcon Heavy станет революционным этапом в развитии ракет многоразового использования.

Мощная ракета компании SpaceX готовится к своему первому коммерческому запуску, который будет произведен 7 апреля с космодрома на мысе Канаверал в штате Флорида.

Ракета Falcon Heavy оснащена 27 двигателями Merlin (напомним – в стандартной ракете Falcon двигателей всего девять), и её первый запуск выведет на орбиту спутник 6A от компании Arabsat. Окно запуска, зависящее от погодных условий, открывается в 18:36 по летнему времени восточного побережья (22:36 по Гринвичу), а сам запуск планируется провести с исторической площадки Pad 39A на территории Космического центра.

Ракета данного типа уже летала в космос – первый знаковый запуск состоялся 6 февраля 2018 года, когда она вывела в космос спортивный кабриолет Илона Маска – автомобиль Tesla Roadster, с манекеном, одетым в космический скафандр. Затем было разработано несколько следующих модификаций ракеты.

Нынешний – коммерческий – запуск очень важен для команды компании Илона Маска SpaceX, поскольку во время его представители ВВС США намерены внимательно наблюдать за каждой секундой полёта, проводя соответствующие измерения, дабы впоследствии дать добро на использование ракеты для запусков на орбиту военных спутников.

В настоящее время в ВВС США платят компании United Launch Alliance более 300 миллионов долларов за каждый запуск ракеты Delta IV. Стоимость запуска ракеты Falcon Heavy от компании Илона Маска составляет примерно треть от этой суммы – исходя из того, что данная ракеты может возвращаться на Землю и быстро восстанавливаться для повторных запусков.

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Борис Скуратовский
Борис Скуратовский
Журналист, медиа-эксперт и «летописец» истории украинского радио. Образование: филолог (должен был обучать детишек английскому языку, а также украинскому языку и литературе, но в итоге просвещаю взрослых дядь и тёть, информируя их о новостях из мира радио, телевидения и сопутствующих технологий). За развитием телевидения и радио в Украине слежу с 1990 года – вначале как пассивный наблюдатель, а с февраля 1997, когда на страницах киномузыкального еженедельника «П’ятниця» впервые вышла моя рубрика «Новости радио», - как журналист. Впоследствии в разное время сотрудничал с такими изданиями, как газета «Хрещатик», а также журналы «Телерадіокур’єр», «Телемир», «Медиа-Эксперт» и рядом других. С 1998 по 2001 год работал на «Радио РОКС – Украина», где впервые получил возможность изучить радио «изнутри». Затем какое-то время работал редактором-наполнителем сайта радиостанции «ХИТ FM», а потом сотрудничал ещё с несколькими радиостанциями в качестве копирайтера. С 1999 года веду собственный интернет-портал ProRadio.Org.Ua, всецело посвящённый теме радиовещания в Украине. Люблю классический хард-рок, ценю оригинальность и нестандартность. Интересуюсь историей, лингвистикой, психологией.

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