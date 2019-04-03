Первый коммерческий запуск ракеты Falcon Heavy станет революционным этапом в развитии ракет многоразового использования.

Мощная ракета компании SpaceX готовится к своему первому коммерческому запуску, который будет произведен 7 апреля с космодрома на мысе Канаверал в штате Флорида.

Ракета Falcon Heavy оснащена 27 двигателями Merlin (напомним – в стандартной ракете Falcon двигателей всего девять), и её первый запуск выведет на орбиту спутник 6A от компании Arabsat. Окно запуска, зависящее от погодных условий, открывается в 18:36 по летнему времени восточного побережья (22:36 по Гринвичу), а сам запуск планируется провести с исторической площадки Pad 39A на территории Космического центра.

Ракета данного типа уже летала в космос – первый знаковый запуск состоялся 6 февраля 2018 года, когда она вывела в космос спортивный кабриолет Илона Маска – автомобиль Tesla Roadster, с манекеном, одетым в космический скафандр. Затем было разработано несколько следующих модификаций ракеты.

Нынешний – коммерческий – запуск очень важен для команды компании Илона Маска SpaceX, поскольку во время его представители ВВС США намерены внимательно наблюдать за каждой секундой полёта, проводя соответствующие измерения, дабы впоследствии дать добро на использование ракеты для запусков на орбиту военных спутников.

В настоящее время в ВВС США платят компании United Launch Alliance более 300 миллионов долларов за каждый запуск ракеты Delta IV. Стоимость запуска ракеты Falcon Heavy от компании Илона Маска составляет примерно треть от этой суммы – исходя из того, что данная ракеты может возвращаться на Землю и быстро восстанавливаться для повторных запусков.

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