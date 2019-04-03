Космические запуски всегда были далеко не дешёвым удовольствием, однако программы, связанные с использованием многоразовых ракет – в частности, проекты от таких компаний как SpaceX и Blue Origin – обещают в немалой степени снизить конечную стоимость подобных запусков (если ещё не снизили).

В Германском центре авиации и космонавтики (DLR) запустили трехлетний исследовательский проект из этой же серии, в рамках которого начата подготовка к разработке «ракетного улавливателя», который будет захватывать в полёте ракетные ускорители для их последующего повторного использования.

Данный проект, получивший название FALCon (формирующий полёт для демонстрации захвата в воздухе первой ступени ракеты), реализуется при участии шести международных партнёров и преследует цель создания нового поколения европейских ракет-носителей, предназначенных для многократного использования. Основной целью проекта является снижение расходов и безвозвратных потерь при запуске спутников.

Согласно информации от DLR, исследователи, работающие в центре, потратили несколько лет на разработку теоретической концепции захвата ракетных ступеней после запуска. Результатом стала разработка проекта специального летательного аппарата, который будет следовать за запущенной ракетой, захватывать её отработанную ступень прямо в воздухе и возвращать её на базу.

«Запатентованный метод захвата в воздухе предусматривает автоматическую поимку крылатой ступени ракеты транспортным самолетом прямо воздухе, над морем, в полёте с последующей «буксировкой» её в район точки приземления, – говорит руководить проектов в бременском Институте космических систем при DLR Мартин Сиппель. – После этого ступень отпускается и самостоятельно – подобно планеру – приземляется».

Благодаря посадке по типу планера, отмечают в DLR, размеры, вес и, соответственно, стоимость системы могут быть снижены. Данная технология уже исследовалась во время имитаций и лётных экспериментов с использованием лёгких, невинтовых самолётов, и теперь, опираясь на данные экспериментов, исследователи будут проводить новые испытания на поимку в полёте и буксировку с использованием небольших демонстрационных моделей.

Исследование, начавшееся в марте, продлится на протяжении ближайших трёх лет с целью разработки технической концепции ракетного улавливателя, которая будет «максимально детализированной».

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