Завтра, 4 апреля, Нацсовет по вопросам телевидения и радиовещания подведет итоги конкурса на свободные радиочастоты в Киеве. Уже известны станции-претенденты на ресурс, пишет Телекритика.

Условиями конкурса была прописана специфика каждой станции, которая будет запущена на одной из 4 частот. Так, радиостанции могли претендовать на частоту информационного, образовательно-развлекательного, культурологического и джазового/классического радио.

Согласно данным, на первые три частоты претендует лишь по одному вещателю. Что касается музыкальной радиостанции, на нее метят сразу три претендента.

Итак, получить частоту информационного радио выразил желание только «Прямой ФМ». Согласно условиям конкурса, вещатель обязан вести передачи на социально важные темы с объемом украинского языка не менее 80%.

Претендентом на частоту информационно-образовательно-развлекательной станции оказался только общественный «Промінь» (НОТУ). Ему необходимо организовать вещание со 100% объемом украинского языка.

Другая станция Общественного — «Культура» подала заявку на формат культурологической радиостанции с такой же 100% долей национального языка в эфире.

Джазовая и/или классическая радиостанция с полным ведением программ на украинском языке заинтересовала сразу три радио — ООО «Ч К» с позывным «Radio JAZZ», ООО «Радио «Классика и джаз»» с концепцией радиостанции Jazz & Blue, а также ТРК «Стильное радио» с концепцией «Стильный джаз».

Напомним, в Украине стартует конкурс на распределение свободных УКВ-радиочастот. Вещатели могут приобрести незанятый ресурс в населенных пунктах Волынской, Запорожской, Сумской, Харьковской и Тернопольской областей, а также в некоторых областных центрах.

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