Нацкомиссия, осуществляющая регулирование в сфере связи и информатизации, подсчитала, что за прошлый год операторам связи удалось заработать на предоставлении услуг почти 62 миллиарда гривен. Об этом говорится в отчете регулятора о работе за 2018 год.

«В 2018 году доходы от предоставления услуг связи составили 61 976 млн грн, из них доходы от предоставления телекоммуникационных услуг составили 91,1%, а доходы от предоставления услуг почтовой связи и курьерских услуг – 8,9%», — сказано в отчете.

Исходя из этой информации, доходы от телеком-услуг за год выросли на 10,5% до более чем 56 млрд. грн., а выручка от почтовой связи увеличилась на 8,2%, по сравнению с 2017 годом, и составила более 5 млрд. грн.

В целом же, операторам связи в 2018 году удалось выручить от услуг связи на 10,2% больше дохода нежели годом ранее.

Напомним, недавно Государственная служба статистики обнародовала информацию о том, что в Украине по количеству доходов и абонентов лидирует мобильная связь. Прошедший год принес мобильным операторам доход в более чем 38 миллиардов гривен. Кроме того, состоянием на 1 января 2019 года в Украине было зафиксировано более 108 млн. абонентов связи.

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