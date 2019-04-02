«Антигравитационные» пометки на полях: смотри и худей или читай и умней!

Еще не так давно я считала самой сложной антигравитационную пометку про команду «Спокуслива панда-банда» — много англоязычной технической терминологии, которую приходилось постоянно гуглить и википедить. Но тогда я еще не знала, что буду иметь дело с «Телеканалом «Худей»! Да, именно эта команда стала бесспорным победителем Антигравитации 4.0: Mission impossible. У них не было «инструкций №5» на случай ЧП, они не прибегали к сложным технологическим операциям, они «голыми руками» и сумасшедшим креативом влюбили в себя большинство зрителей игры.

Давайте знакомиться с главными героями: Николай Андрущенко, Вадим Алимов, Максим Тульев, Александр Петруня, Людмила Колесникова, Людмила Кокоровец, Валерий Рубан, Светлана Остапенко и Ирина Овчаренко. Такой клондайк творческих телеком-личностей взорвал весь зал еще до презентации результатов первого задания. В тот момент, когда мы разыгрывали подарки от спонсоров викторины, команда медийщиков бурно обсуждала свое новое амплуа, а что делала команда провайдеров? Казалось, они явно не планировали работать: сначала к шумной кучке подошел игрок с огромным подносом вкусняшек, оставшихся после кофе-брейка, следующий пронесся мимо нас со стаканчиками и кувшином лимонада (логично, но не сейчас же!). Третья ходка игроков была посвящена поискам швабры – видать, успели что-то разбить/разлить/напакостить… У вас тоже возникает чувство легкого недоумения? Сейчас все поймете!

Итак, первое задание звучало так: «Вы — команда, создавшая топовый отечественный независимый телевизионный канал, среди инвесторов вашей телевизионной компании — Европейский банк реконструкции и развития, Всемирный банк. Ваш канал готовы ретранслировать почти все провайдеры в Украине и в странах Европы. Вы обеспечены сверхсовременной телестудией, аналогов которой в Украине нет. Осталось только запустить промо-кампанию, для этого необходимо придумать название этому телеканалу, рекламное объявление и презентовать его публике».

В общем, подкрепившись и посовещавшись, команда решила стать телеканалом «Смотри и худей», если вы думаете, что сейчас пойдет сплошная пропаганда ЗОЖа, ПП и тд, зря – все на много круче! Оказывается, ребята создали футуристичное телевидение, которое превращает скучную картинку во что-то нереальное, а продемонстрировать содержание канала решили на примере телепрограммы «Смотри и худей». Главное — контент базируется на виртуальной реальности. Итак, начало эфира – героиня программы Ирина надевает очки виртуальной реальности и приходит на свидание к герою Александру:

Как вы уже догадались, первое задание наши провайдеры «приперчили» легкой иронией и сарказмом, что же они сделали с вторым заданием?

Предыстория. В стране идет предвыборная гонка, результаты первого тура выборов стали сюрпризом и неожиданностью для всех! Два кандидата, вышедшие во второй тур, согласились на открытые дебаты в прямом эфире, хотя есть большая вероятность провокаций и срыва дебатов.

История. Да, именно сверхсовременная студия телеканала «Худей» была выбрана представителями обеих штабов как единственная площадка, подходящая для проведения открытых дебатов двух кандидатов в Президенты Украины. Все зрители в Украине и за ее пределами с нетерпением ждут прямую трансляцию, которая начнется в восемь вечера. Вдруг за 5 минут до начала эфира полностью выходит из строя сверхсовременная эфирная аппаратная канала «Худей». Кроме того по лестнице в направлении студии поднимается группа «людей в черном».

Задание. Телеканалу «Худей» ничего не остается, как искать выход из этой ситуации и спасать свою репутацию, для этого нужно было подготовить сообщение для зрителей, коллектива (инвесторов) и силовых структур, которое объяснит форс-мажор и каким образом из него нашелся выход. Это сообщение должно убедить зрителей в том, что команда способна выходить из сложных ситуаций и что их детище остается лучшим независимым телеканалом страны!

Решение. Смотрим, потому что это не поддается словесному описанию:

Напоминаю, игра была проведена 28 февраля, все персонажи являются вымышленными и любое совпадение с нынешними событиями – случайная случайность. J

Если слегка прорезюмировать Антигравитацию 4.0, напрашиваются незатейливые выводы: представители медиа играли слаженно, к вопросам подошли планомерно и профессионально, телекомовцы же «слепили» себе победу на подручных средствах, юморе и креативе. Обе команды отлично сработали, но показали нам главное – в нашей игре все равны и даже конкуренты становятся плечом к плечу, чтобы достичь успеха!

Телекомпалата Украины искренне благодарит победителей и, пользуясь случаем, приглашает всех стать участниками нашего нового проекта «Antigravity school», который состоится 29 мая в рамках XXV Киевской Международной Телерадиоярмарки. В этот раз мы не будем вас мучить, мы будем делиться опытом, учиться теории и применять ее на практике. Welcome → по ссылке.

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