Оператор AT&T тестирует в городах Америки сеть 5G с гигабитной скоростью передачи данных. Пока доступ к пользованию технологией имеют только абоненты по приглашению, пишет Nag.ru.

Согласно данным, сеть от AT&T локально работает еще с прошлого года, однако в свое время скорость интернета была довольно низкой — не превышала 195 Мбит/с. На данный момент передача данных в сети оператора достигает гигабитных скоростей.

» Это стало возможным благодаря агрегации четырех несущих шириной по 100 МГц (ранее использовалась одна несущая, которая, по данным Qualcomm, могла теоретически обеспечить 625 Мбит/с)», — сообщает ресурс.

Отмечается, что невысокая скорость передачи данных 5G связана, прежде всего, с ограничением частотного ресурса. В крупных городах на сегодня многие операторы могут использовать не более 375 МГц.

Напомним, недавно южнокорейским компаниям KT и Samsung удалось добиться гигабитной скорости передачи данных в коммерческих сетях пятого поколения.

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