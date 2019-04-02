В Китае, город Шанхай, сетью 5G покрыли крупный район Хункоу. Теперь получить доступ к сети пятого поколения можно с любой точки местности, площадью более 23 км, пишет Trashbox.ru.

Сообщается, что в течение трех месяцев до этого в Китае местные операторы активно готовили оборудование к предстоящему запуску связи нового поколения. На церемонии, посвященной предоставлению доступа к 5G, заместитель мэра Шанхая У Цин осуществил видеозвонок через 5G со складного смартфона Mate X.

В целом, в текущем году на территории Шанхая планируют установить 10 тысяч базовых станций 5G. Уже через два года их количество должно достигнуть 30 тысяч.

Напомним, в феврале стало известно о запуске тестирования коммерческой сети пятого поколения в городе Шеньчжень.

Еще ранее оператор связи China Mobile заявил о намерении построить базовые станции для обеспечения связью 5G скоростных шоссе в провинции Хубэй.

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