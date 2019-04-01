Китай вывел на орбиту ретрансляционный спутник «Тяньлянь II-01». Запуск был осуществлен с космодрома Сичан в провинции Сычуань с помощью ракеты-носителя «Чанчжэн-3B», передает Укринформ.

Согласно данным, «Тяньлянь II-01» стал первым из сети аппаратов, предназначенных для запуска второго поколения китайских спутников-ретрансляторов.

«Это первый спутник, который станет частью сети китайских спутников-ретрансляторов второго поколения и будет предоставлять услуги по ретрансляции данных, измерению, контролю и передаче данных для пилотируемых космических кораблей, спутников, ракет-носителей и других пользователей», — сообщает ресурс.

Таким образом было положено начало проекта по выведению на орбиту спутников нового поколения, имеющих более высокую скорость передачи данных и работоспособность, нежели аппараты поколения «Тяньлянь I».

Напомним, на прошлой неделе специалисты из США вывели на орбиту более 100 миниатюрных спутников. Спутники Sprite, массой не превышающие 5 грамм, были «выпущены» с космического аппарата KickSat 2.

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