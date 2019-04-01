Пиратству бой: В Украине появились инспекторы по вопросам интеллектуальной собственности

Приказом от 27 марта 2019 года Министерство экономического развития и торговли Украины (МЭРТ) назначило исполнять обязанности государственных инспекторов по вопросам интеллектуальной собственности семерых должностных лиц МЭРТ. Ими стали Валерий Жалдак — Глава Департамента интеллектуальной собственности, Богдан Падучак, Алексей Арданов, Вячеслав Гаврильчик, Инна Дмитренко, Георгий Кануников и Оксана Ярмоленко.

Наконец-то механизм защиты интеллектуальной собственности в интернете, прописанный в Законе «О государственной поддержке кинематографии в Украине», заработает. Неукомплектованность МЭРТ данными инспекторами тормозила применение антипиратских норм принятого в 2017 году Закона. Они предусмотрены п. 10 ч. 1 ст. 255 Кодекса об административных правонарушениях Украины, и им предоставлено право составлять протоколы в отношении лиц, совершивших правонарушения в сфере интеллектуальной собственности.

Но пока Закон принимался, существовавшая Государственная служба интеллектуальной собственности была расформирована, и ее функции переданы в МЭРТ. В Министерстве был создан департамент интеллектуальной собственности, но не было назначено соответствующих субъектов.

«Мы приветствуем такие долгожданные положительные сдвиги в работе Департамента интеллектуальной собственности МЭРТ», — говорит Катерина Федорова, руководитель Общественного союза «Инициатива Чистое небо».

С возрождением государственных инспекторов по вопросам интеллектуальной собственности связаны надежды всех, кто борется с воровством контента, на то, что их активная деятельность станет эффективным препятствием для пиратства, особенно в сети интернет.

«Желаем скорейшего старта реализации своих законных полномочий и формирования постоянного состава инспекторов. Со своей стороны, мы всегда открыты к сотрудничеству и помощи в общем деле», — комментирует Александр Папуця, адвокат Smartsolutions Law Group.

«Процедуры, предусмотренные ст. 52-1 Закона Украины “Об авторском праве и смежных правах” наконец заработают по-настоящему, — рассчитывает Игорь Михайлов, заместитель главы Украинской антипиратской ассоциации. — А заявления правообладателей о прекращении нарушения авторского права в интернете, за нереагирование на которые государственными инспекторами могут инициироваться процедуры привлечения нарушителей к административной ответственности, станут действенным механизмом для уменьшения интернет пиратства в Украине».

«Очевидно, для нас, как правообладателей, крайне важна эффективность механизмов борьбы с пиратством. Без возможности фиксации правонарушений привлечь пирата к ответственности было невозможно, — резюмирует Анатолий Максимчук, заместитель генерального директора StarLightMedia (телеканалы СТБ, Новый, ICTV, M1, М2, Оце), юридический директор группы. — В то же время мы понимаем, что действенность этого института будет во многом зависеть от того, как Министерство экономического развития и торговли отладит его работу и надеемся, что “перезагрузка” системы позволит более эффективно защищать права интеллектуальной собственности в Украине».

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.