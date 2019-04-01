Команда российских школьников и студентов представила прототип радиомодуля для передачи данных со спутников. Новая технология призвана наладить межспутниковую связь малых космических аппаратов, пишет РИА Новости.

По словам разработчиков, новую технологию можно применить для обеспечения доступного широкополосного интернета. Для этого планируется установить модуль на один из спутников формата CubeSat.

«Мы предлагаем использовать на борту спутника SDR-технологию (Software Defined Radio): принятый радиосигнал оцифровывается и в дальнейшем обрабатывается уже в цифровой форме. Передаваемый сигнал, соответственно, тоже синтезируется программно. При этом технология позволяет использовать сложные протоколы и модуляции с максимально высокими характеристиками», — рассказал участник команды, студент МГТУ Иван Сизов.

Отмечается, что проект надеется привлечь к тестированию широкий круг радиолюбителей. В частности, интерес к технологии уже проявила компания «Спутникс», а также космический центр Сколковского института науки и технологий («Сколтех»).

Напомним, недавно в России представили проект аппарата, очищающего орбиты от космического мусора. Разработка специалистов компании «Российские космические системы» сможет превращать отходы в топливо.

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