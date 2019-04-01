С момента запуска сети четвертого поколения lifecell расширил покрытие, охватив связью 4.5G почти 6 тысяч населенных пунктов на территории Украины. На сегодня LTE-услуги оператора доступны 62% населения, сообщает пресс-служба компании.

Кроме того, за год более чем в два раза выросло потребление трафика — на 1017% в марте 2019 года по сравнению с апрелем 2018 года. В частности, 24,3% из него проходит через сеть четвертого поколения.

Согласно данным, по количеству использованного трафика среди городов-милионников лидируют Киев, Одесса и Харьков. В регионах с населением более 100 тыс. — Николаев, Чернигов и Винница; более 10 тыс. — Борисполь, Черноморск и Умань.

Напомним, в феврале lifecell сообщал о подключении к сети 3G в сельском регионе Запорожской области.

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