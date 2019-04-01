Испанская Ла-Лига, спустя немногим более года после озвучивания планов, представила новую OTT-платформу, на которой можно будет найти спортивный контент второго плана от национальных спортивных ассоциаций, игры футбольных клубов второго дивизиона и обзоры матчей Ла-Лиги.

Согласно информации пресс-службы Ла-Лиги, платформа LaLigaSportsTV, которая в целом будет доступна бесплатно, создаётся для распространения видеоконтента с записями различных спортивных дисциплин.

В футбольной лиге заявили, что на платформе найдётся место для видов спорта, которые нельзя увидеть на обычных телеканалах.

В Ла-Лиге отметили, что запуск платформы сделал её первой крупной европейской лигой, имеющей собственную OTT-службу, на которой доступен контент, посвящённый нишевым видам спорта.

Облачная платформа имеет специально разработанный для неё пользовательский интерфейс и собственные приложения, а доступный на ней контент предлагается в формате HD и по запросу. Платформа LaLigaSports TV будет иметь функцию рекомендаций, работа которой будет основана на анализе пользовательских предпочтений, а также гид по доступным видам спорта, который будет периодически подстраиваться в соответствии с теми же предпочтениями.

Инициативу уже поддержали президент Ла-Лиги Хавьер Тебас, президент Спортивной ассоциации Испании (ADESP) Хосе Идальго, вице-президент Samsung Electronics Iberia по корпоративным вопросам Селестино Гарсиа, капитан испанской команды Rugby7 Пако Эранандес и руководители других спортивных федераций.

Услуга будет доступна через приложения для iOS и Android, на смарт-телевизорах Samsung, на потоковых устройствах Chromecast, Apple TV и Samsung, а также в будущем через множество web-приложений.

Контент платформы будет доступен бесплатно, за исключением футбольных матчей команд второго уровня в форме Ла-Лиги 1,2,3, которые будут доступны при условии оформления подписки (14.99 евро в год или 2.99 евро в месяц).

На платформе не будет матчей футбольных команд высшего уровня из серии La Liga Santander, однако будут транслироваться обзоры, а также пред- и послематчевые интервью.

На платформе будут доступны прямые трансляции соревнований по мотоспорту, бадминтону, игр баскетбольных клубов ЛЕБ Оро, гандбольных клубов лиги Асобаль, боксерских поединков, соревнований по американскому футболу, футзалу, гимнастике, хоккею, настольному теннису, триатлону и водному поло.

В будущем к их перечню добавится также велосипедный спорт, петанк и фехтование.

Напомним, футбольные матчи LaLiga Segunda также можно смотреть на YouTube.

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