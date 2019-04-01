LG предложила вариант решения проблемы с размещением 5G-антенн в смартфонах. Южнокорейская компания планирует встраивать антенну в область дисплея на устройствах, пишет 3Dnews.

Отмечается, что речь идет не об интеграции антенны в структуру дисплея, а о ее закреплении на обратной стороне экранного модуля.

Таким образом LG предлагает оптимизировать внутренне пространство смартфонов, значительную часть которого может занимать антенна 5G, превышающая в размере своих LTE-предшественников.

Напомним, в прошлом месяце LG Electronics объявила о начале продаж фирменных телевизоров линейки 2019 года.

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