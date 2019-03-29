В Украине стартует конкурс на распределение свободных радиочастот. Члены Нацсовета по вопросам телевидения и радиовещания утвердили конкурсные условия на вчерашнем заседании, пишет МедиаНяня.

«На конкурс выставлены УКВ-частоты в Горохове и Ковеле Волынской области, Бильмаке и Мелитополе Запорожской области, Белополье и Шостке Сумской области, Изюме Харьковской области, Бережанах и Шумске Тернопольской области, а также областных центрах Луцк (Подгайцы), Днепр, Житомир (Андреевка), Запорожье, Харьков, Хмельницкий и Черновцы», — сообщает ресурс.

Согласно условиям конкурса, будущие лицензиаты должны будут осуществлять вещание исключительно на украинском языке и не прибегать к ретрансляции сторонних программ.

Это конкурс станет последним в своем роде, поскольку в дальнейшем Нацсовет планирует сосредоточиться на развитии цифрового вещания в стандарте DAB+.

Напомним, недавно стало известно, что цифровое радио в стандарте DAB+ планируют запустить в Беларуси. Технологию протестируют уже в апреле.

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