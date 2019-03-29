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Test Achats: Радиослушателям потребуется больше времени для перехода на цифровые технологии

Борис Скуратовский
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Радио

Радиослушателям необходимо дать 10 лет на переход от FM-вещания к цифровым технологиям, а также на замену нынешних FM-приёмников на цифровые – в силу устаревания и постепенного исчезновения из продажи первых. Об этом заявляют в группе защиты прав потребителей Test Achats.

Переход от аналогового FM-вещания к цифровому в стандарте DAB+ – технологии, позволяющей слушателям принимать программы цифровых радиостанций – является решением с «серьёзными последствиями», а также требует достаточно длительного переходного периода, отметили в ассоциации по защите прав потребителей.

В ассоциации призвали европейских регуляторов в сфере радиовещания разработать «чёткий план» перехода. Если FM-приёмники и автомагнитолы по-прежнему продаются в магазинах, нет смысла выбрасывать их уже через несколько лет, – подчеркнули в Ассоциации.

В Test Achats также выказали обеспокоенность тем, что внедрение DAB+ может привести не только к улучшению качества звучания, но и к продаже большего частотного ресурса и большего количества лицензий радиостанциям.

В организации также указали на то, что изменения приведут к ухудшению ситуации с доступностью тех или иных радиопрограмм в отдельных регионах Европы. В частности, жители франкоязычных провинций Бельгии потеряют возможность слушать Radio 1, Radio 2, Studio Brussel и Klara, а жители Фландрии не смогут больше принимать Bel RTL, Classic 21 и BRF.

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Борис Скуратовский
Борис Скуратовский
Журналист, медиа-эксперт и «летописец» истории украинского радио. Образование: филолог (должен был обучать детишек английскому языку, а также украинскому языку и литературе, но в итоге просвещаю взрослых дядь и тёть, информируя их о новостях из мира радио, телевидения и сопутствующих технологий). За развитием телевидения и радио в Украине слежу с 1990 года – вначале как пассивный наблюдатель, а с февраля 1997, когда на страницах киномузыкального еженедельника «П’ятниця» впервые вышла моя рубрика «Новости радио», - как журналист. Впоследствии в разное время сотрудничал с такими изданиями, как газета «Хрещатик», а также журналы «Телерадіокур’єр», «Телемир», «Медиа-Эксперт» и рядом других. С 1998 по 2001 год работал на «Радио РОКС – Украина», где впервые получил возможность изучить радио «изнутри». Затем какое-то время работал редактором-наполнителем сайта радиостанции «ХИТ FM», а потом сотрудничал ещё с несколькими радиостанциями в качестве копирайтера. С 1999 года веду собственный интернет-портал ProRadio.Org.Ua, всецело посвящённый теме радиовещания в Украине. Люблю классический хард-рок, ценю оригинальность и нестандартность. Интересуюсь историей, лингвистикой, психологией.

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