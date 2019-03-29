Test Achats: Радиослушателям потребуется больше времени для перехода на цифровые технологии

Радиослушателям необходимо дать 10 лет на переход от FM-вещания к цифровым технологиям, а также на замену нынешних FM-приёмников на цифровые – в силу устаревания и постепенного исчезновения из продажи первых. Об этом заявляют в группе защиты прав потребителей Test Achats.

Переход от аналогового FM-вещания к цифровому в стандарте DAB+ – технологии, позволяющей слушателям принимать программы цифровых радиостанций – является решением с «серьёзными последствиями», а также требует достаточно длительного переходного периода, отметили в ассоциации по защите прав потребителей.

В ассоциации призвали европейских регуляторов в сфере радиовещания разработать «чёткий план» перехода. Если FM-приёмники и автомагнитолы по-прежнему продаются в магазинах, нет смысла выбрасывать их уже через несколько лет, – подчеркнули в Ассоциации.

В Test Achats также выказали обеспокоенность тем, что внедрение DAB+ может привести не только к улучшению качества звучания, но и к продаже большего частотного ресурса и большего количества лицензий радиостанциям.

В организации также указали на то, что изменения приведут к ухудшению ситуации с доступностью тех или иных радиопрограмм в отдельных регионах Европы. В частности, жители франкоязычных провинций Бельгии потеряют возможность слушать Radio 1, Radio 2, Studio Brussel и Klara, а жители Фландрии не смогут больше принимать Bel RTL, Classic 21 и BRF.

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