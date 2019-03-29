Sony сообщила о трудной финансовой ситуации — доля компании на рынке смартфонов упала ниже 1%. В связи с этим техногигант принял решение закрыть завод по производству мобильных устройств в Китае, передает iXBT.com.

Согласно данным, Sony терпит значительные убытки в связи с жесткой конкуренцией с китайскими производителями. Компания предвидит, что за 2018-2019 года может уйти в минус на 863 миллиона долларов.

В то же время японский производитель техники уточнил, что продавать подразделение не намерен. Вероятно, производство будет перенесено в Таиланд, а бизнес переориентирован на новую стратегию. Таким образом Sony надеется сократить расходы и выйти в плюс уже к следующему году.

Напомним, в прошлом месяце Sony запатентовала беспроводную гарнитуру виртуальной реальности PlayStation VR. Устройство уже находится в разработке.

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