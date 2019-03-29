Vodafone предоставил доступ к связи четвертого поколения ряду населенных пунктов на территории шести областей Украины. Об этом сообщает пресс-служба оператора.

В частности, наиболее широким покрытием был обеспечен Закарпатский регион, где к 4G было подключено 18 городов и поселков.

«Также скоростной интернет 4G стал доступен жителям населенных пунктов еще в 5 областях Украины: Триполье в Киевской области, Гоща и Квасилов в Ровенской области, Монастыриска в Тернопольской области и Липляны в Волынской области», — сказано в пресс-релизе.

Таким образом на сегодня LTE-сеть Vodafone охватывает 24 области Украины, предоставляя услуги скоростного интернета 21 миллиону жителей.

Напомним, несколькими днями ранее оператор связи сообщил, что подключил к сети четвертого поколения 45 населенных пунктов в 11 областях.

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