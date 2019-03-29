«Национальная Медиа Группа» (НМГ) предложила утвердить единого оператора для распространения в интернете крупнейших российских телеканалов. В качестве главного претендента на эту роль вещатели рассматривают «Витрину ТВ», пишет РБК.

Согласно данным, единый оператор будет выступать в роли посредника для продажи контента каналов первого и второго мультиплекса OTT-сервисам вроде Ivi или Megogo.

С помощью такого инструмента вещатели надеются уладить многие проблемы, связанные с монетизацией телеконтента в интернете, а также с нарушением авторских прав.

Напомним, в конце февраля стало известно, что НМГ собирает крупнейших вещателей России для запуска видеоплатформы More.TV. В частности, НМГ ведет переговоры с «Первым каналом», ВГТРК и «Газпром-медиа».

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